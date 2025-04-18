Чужие здесь не ходят

И вновь о стихийных свалках и не убранном после зимы мусоре.

Стало доброй традицией весной организовывать субботники. Жители городов и деревень сообща выходят в назначенный день на дворовые и общественные территории и дружно приводят их в порядок. А по-другому и быть не может! Ведь убираемся мы для общего блага и хорошего настроения. Да и лозунг «Чистота — залог здоровья» никто не отменял.



Но не всё так радужно в этом вопросе. Приходится констатировать, что на сегодня еще немало городских пространств утопает в грязи и захламленности. Готовы поделиться с нашими читателями адресами наиболее отличившихся подобных мест.



Если дворы многоквартирных домов жители в основном привели в порядок, то, завернув чуть вглубь, есть вероятность повстречаться как с мини, так и с макси свалками. Особенно этим грешат окологаражные территории. Так, подобный объект мы обнаружили по улице Интернациональной, с торца дома № 31, аккурат меж металлических гаражей. Причем, количество хлама в виде сваленных пакетов, коробок, бутылок и тряпок, по нашим наблюдениям, здесь растет день ото дня.

Думаете, здесь ходят чужие? Нет, свои. «Авторы» этой картины, по-видимому, посчитали, что контейнерная площадка для твердых коммунальных отходов находится от них ох как далеко — аж через двор — и без угрызений совести несут и несут сюда результаты своей жизнедеятельности.



Подобная неприглядная картина наблюдается и в межгаражных пространствах, расположенных вдоль железной дороги, во дворах домов №№ 13,15 по ул. К. Маркса, дома № 16 по ул. Маршала Жукова и по другим адресам. Страшно предположить, что происходит на более удаленных от центра города территориях.



Какими путями решать эту проблему? Что предпринять? Ждем от читателей конструктивных предложений.

Ольга Дмитриева.