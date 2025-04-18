Фонд «Пĕрле» и Союз женщин Чувашии приглашают шумерлинцев присоединиться к очередному сбору гуманитарной помощи

Для прифронтовых госпиталей необходимы пластыри «Космопор» (разные размеры), носилки, стойки для инфузий, мешки для мусора 120-240 литров плотные, жгуты, бинты, шприцы 20 мл и 5 мл, физраствор в пластиковой упаковке, медицинские перчатки размер М и больше, пакеты перевязочные ИПП, влажные полотенца, стиральный порошок, футболки (цвет зеленый, серый), трусы, носки, шорты, летнее трико, шлепки, постельное белье (только белого цвета), средства личной гигиены (зубная паста и щетки, жидкое мыло, бритвенные станки, дезинфицирующие средства), средства от грызунов, а также кофе «3 в 1» и обычный, сгущенка.



Сбор продлится до 20 мая. Передать помощь можно в ДК «Восход» председателю Шумерлинского отделения Союза женщин Чувашии Е. Мигуновой либо непосредственно в фонд «Пĕрле» по понедельникам, средам и пятницам с 11.00 до 15.00 (г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 66, оф. 320).