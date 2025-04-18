Слёт соберёт молодёжь со всего ПФО

31 мая — 1 июня в Янтиковском округе состоится IV Агрослёт «Лучшие на селе». В этом году впервые в нем примут участие около 70 представителей молодёжи из всех регионов Приволжского федерального округа.



В программе слета планируются традиционные парад участников, спартакиада, соревнования по фигурному вождению квадроциклов и по приготовлению ухи, будут организованы открытые дискуссии с экспертами, общественниками, представителями органов власти. Тематика дискуссий разнообразная – от поддержки семейных и культурных ценностей на селе до агроблогерства и деятельности Союза сельской молодёжи. В рамках блока «Патриотизм» планируется тематически оформить площадку в Янтиковском округе, организовать работу районных автоклубов, задействовать в диалогах участников СВО.



Будет и нововведение: тем, кто не попал в состав муниципальной команды или команды ПФО, дадут возможность заявить о себе через онлайн-форму.



По информации Правительства Чувашии.