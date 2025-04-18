Праздник театрального искусства

В Шумерлинской школе-интернате прошел VII Фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Вдохновение».

Фестиваль в этом году удивил своей атмосферой творчества и радости, объединив множество талантливых исполнителей. Участники продемонстрировали не только свои театральные навыки, но и невероятную силу духа. Изюминкой стало участие педагогов и родителей в подготовке и постановке спектаклей. Взаимодействие взрослых и детей позволило создать поистине замечательные театрализованные постановки. Разыгрывались сцены из произведений о Великой Отечественной войне, отрывки из русской литературы и сказки.



Дети, их родители и педагоги смогли окунуться в волшебный мир театра, увидеть конкурсные спектакли и стать соучастниками происходящего на сцене. Членам жюри пришлось немало потрудиться, чтобы оценить и выделить лучшие театрализованные постановки и исполнителей.

В номинации «Театрализованные постановки» победила театральная студия «Саланочка» Саланчикской школы-интерната со сказкой «Бременские музыканты». Второе место присуждено театральной студии «Орфей» Шумерлинской школы-интерната за сказку «Огниво». На 3-м месте — студия «Патриоты» Кугесьской школы-интерната с постановкой «Дети, опаленные войной».



В номинации «Художественное слово» лучшим признано выступление коллектива «Дружная семья» Шумерлинской школы-интерната, 2-е место присуждено учащемуся Чебоксарской школы-интерната Илье Крылову, 3-е место – группе участников из Ибресинской школы-интерната.

Фестиваль подтвердил, что искусство способно объединять людей, дарить вдохновение и радость. Мы с нетерпением ждем новой встречи в следующем году, чтобы вновь насладиться волшебством театра и делиться эмоциями!

Л. Веселкина, педагог Шумерлинской школы-интерната.