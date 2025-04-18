Олег Николаев поручил учредить звание «Заслуженный работник средств массовой информации»

В ходе пресс-конференции Глава Чувашии Олег Николаев ответил на вопрос о введении в регионе звания «Заслуженный работник средств массовой информации». Соответствующий вопрос задал студент отделения журналистики ЧувГУ Виктор Чугаров, который отметил, что в стране и многих регионах уже существуют аналогичные награды.

Олег Николаев подчеркнул, что работники СМИ достойны соответствующих признаний и поручил учредить данное звание в Чувашии в этом году.

«Это станет справедливым признанием труда тех, кто ежедневно работает на благо информирования и формирования общественного мнения в нашем регионе», — написал в своем телеграм-канале министр цифрового развития Чувашии Михаил Степанов.

Минцифры Чувашии.