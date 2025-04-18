Нововведения в сфере оказания бесплатной юридической помощи

Законодательство в сфере оказания бесплатной юридической помощи постоянно совершенствуется с учетом потребностей граждан. С 1 апреля 2025 г. право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи предоставлено многодетным родителям, имеющим трех и более детей, до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лет — при условии его очного обучения в образовательной организации. Также на бесплатную юридическую помощь вправе рассчитывать лица, являющиеся истцами при рассмотрении судами дел об установлении и оспаривании отцовства (материнства).



Законодательством Чувашской Республики расширен перечень случаев оказания бесплатной юридической помощи инвалидам. С марта 2025 г. адвокаты осуществляют правовое консультирование в устной и письменной форме граждан из категорий, указанных в ст. 6 Закона Чувашской Республики «О бесплатной юридической помощи в Чувашской Республике», имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, составляют для них заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера в случаях как реабилитации, так и абилитации инвалидов.



Со списком адвокатов, задействованных в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи на территории республики, можно ознакомиться на официальных сайтах Адвокатской палаты Чувашской Республики и Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Чувашской Республике.

Управление МЮ РФ по Чувашии.