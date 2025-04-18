Наступает сезон активности клещей

С наступлением теплой погоды активизируются переносчики опасных для человека заболеваний, таких, как клещевой энцефалит, иксодовый клещевой боррелиоз, грануляцитарный эрлихиоз человека и др.

В 2024 году по республике было зарегистрировано 1647 обращений в медицинские организации по поводу присасывания клещей, что на 5 % больше, чем за 2023 год. Наибольшее количество обращений зарегистрировано среди жителей Чебоксар. По обращениям жителей в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Чувашии в эпидсезоне проведено лабораторное исследование более 2233 клещей, снятых с людей. По результатам в 238 клещах был определен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, в 73 – гранулоцитарного анаплазмоза человека, в 5 — моноцитарного эрлихиоза человека.



В наступающем сезоне активности клещей с целью профилактики инфекционных заболеваний, передающихся через укусы клещей, специалистами регионального Центра гигиены и эпидемиологии продолжится энтомологическое обследование на заселённость клещами природных очагов инфекций, мест массового отдыха и лабораторное исследование клещей.



Управление Роспотребнадзора по Чувашии.