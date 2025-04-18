Миллион для земского культработника

15 апреля начался конкурсный отбор на участие в программе «Земский работник культуры»,

сообщает сайт Правительства Чувашии.

В 2025 году, по информации Минкультуры республики, выделено 8 млн рублей для того, чтобы 8 земских работников культуры пришли в учреждения сельской местности. Вакансии, на которые требуются специалисты, утверждены единым перечнем. Всего кандидатам предложат на выбор 22 должности, в их числе 3 – в Шумерлинском муниципальном округе (преподаватель по классу фортепиано в городской ДШИ № 1, заведующий филиалом в Ходарском СДК и аккомпаниатор в Егоркинском СДК). С помощью программы, реализуемой по поручению Президента России, прошедшие отбор претенденты получат единовременные выплаты в 1 млн рублей.



Документы от желающих занять вакансии будут приниматься до 15 июля в Чувашском государственном институте культуры и искусств. Конкурсная комиссия при отборе претендентов будет обращать внимание на такие условия, как трудовой стаж и непрерывность стажа в одной организации культуры, наличие дополнительного образования в сфере культуры, участие в выставках, конкурсах или фестивалях регионального и более высокого уровней.

После заключения договора земский работник культуры должен отработать 5 лет, иначе придется возвращать деньги в бюджет.



Подготовила Н. Игнатьева.