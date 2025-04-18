Как проверить, внесены ли границы участка в ЕГРН?

Получить информацию о наличии или отсутствии в ЕГРН сведений о границах земельного участка можно, воспользовавшись электронным сервисом Росреестра «Публичная кадастровая карта», который размещен на платформе Национальной системы пространственных данных. Найти на карте необходимый участок можно либо по его кадастровому номеру, либо по адресу. Если в описании объекта будет отметка «без координат границ» или площадь указана «декларированная», значит, границы не установлены.



Если вам нужен официальный документ, то закажите выписку об объекте недвижимости из ЕГРН. Сделать это можно в любом офисе МФЦ, в «Личном кабинете правообладателя» на официальном сайте Росреестра и через «Госуслуги». В выписке у отмежеванного участка будет схематичное изображение и в площади даны точные границы.



Если ваш участок без установленных границ, то для проведения межевания нужно обратиться к кадастровому инженеру. Он проведет кадастровые работы и предоставит межевой план на диске. Этот диск необходимо представить специалистам МФЦ, чтобы Росреестр внес координаты в ЕГРН.

Бывали случаи, когда кадастровый инженер готовил межевой план, передавал диск заказчику, а тот хранил его дома, не представив данные в орган регистрации. Межевание было проведено несколько лет назад, а землевладелец только сейчас обращается в МФЦ, чтобы довести дело до конца.



Росреестр напоминает, что границы участка считаются установленными, если сведения о них внесены в реестр недвижимости. После проведения межевания сразу же обращайтесь в МФЦ для внесения данных в ЕГРН, не откладывайте этот вопрос в долгий ящик, так как требования к технической документации могут измениться.

Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашии.