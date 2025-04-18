Зарегистрировать бизнес удобнее через МФЦ

За услугой регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств можно обращаться не только в налоговые органы, но и в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг Чувашии. За первый квартал 2025 года данной услугой в МФЦ воспользовались 1733 заявителя.

Подача документов через МФЦ удобна, проста и имеет ряд преимуществ: освобождение от уплаты государственной пошлины; индивидуальные предприниматели не тратят деньги на заверение подлинности подписи заявителя у нотариуса; оригиналы документов на бумажных носителях остаются у заявителя; документы, подтверждающие факт внесения записи в соответствующий государственный реестр, направляются заявителю в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному заявителем в заявлении на регистрацию.



Управление ФНС России по Чувашии.