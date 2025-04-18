Запущен суперсервис «Утрата близкого человека»

В ближайшее время жители Чувашии смогут дистанционно зарегистрировать смерть близкого человека через портал госуслуг, не посещая лично органы ЗАГС. Достаточно будет подать электронное заявление с приложением электронного медицинского свидетельства, вся процедура пройдет в онлайн-формате.

Это важный шаг в развитии цифровых государственных услуг в регионе. Новый сервис не только упрощает процедуру оформления документов в сложной жизненной ситуации, но и экономит время жителей.



Чувашия входит в топ-5 регионов по цифровизации здравоохранения. За 5 лет показатель цифровой зрелости отрасли увеличился в 10 раз и достиг 100 %. Все медицинские документы теперь формируются в электронном виде, а возможность проведения телемедицинских консультаций доступна даже в ФАПах. Активно внедряются технологии искусственного интеллекта.



Источник: Минздрав Чувашии.