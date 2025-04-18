Документы, выданные загсом, сопровождают человека всю жизнь

Акты гражданского состояния – это действия или события, которые влияют на возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей граждан, а также характеризуют их правовое состояние.

Регистрация актов гражданского состояния – это массовая социально значимая государственная услуга, которая влияет в том числе и на качество жизни населения. Именно поэтому деятельность отдела ЗАГС администрации Шумерлинского муниципального округа направлена на обеспечение своевременной государственной регистрации актов гражданского состояния, формирование определённого правового статуса и соблюдение законности в интересах гражданина, общества и государства.



В 2024 году в отделе ЗАГС было зарегистрировано 1138 записей актов гражданского состояния.

Например, зарегистрировано 178 актов о рождении малышей (в 2023 г. — 196). Среди новорожденных 98 мальчиков и 80 девочек. Самыми популярными именами, которые выбирают родители для своих дочерей, стали Милана, Ева, Кира, среди мальчиков — Мирослав, Семён, Александр. Редкие имена новорожденных девочек — Агата, Диана, Серафима, мальчиков — Давид, Иоанн, Мартин. В разрезе территориальных отделов зарегистрировано: в Русско-Алгашинском, Шумерлинском — по 8 новорожденных, в Большеалгашинском – 7, в Туванском – 5, в Егоркинском, Нижнекумашкинском, Ходарском – по 4, в Торханском, Юманайском – по 3, в Краснооктябрьском – 2 и в Магаринском – 1 новорожденный.



Продолжает пользоваться спросом суперсервис «Рождение ребёнка», в котором можно онлайн зарегистрировать рождение. Сначала выписывается электронное медицинское свидетельство, затем через портал «Госуслуги» родители могут подать заявление на регистрацию рождения, выбрать отдел ЗАГС для регистрации и получения свидетельство о рождении. В то же время в личный кабинет матери на «Госуслугах» проактивно приходит большинство необходимых документов (СНИЛС, ИНН). Число родителей, которые воспользовались данным сервисом, растёт: в 2024 году через суперсервис было зарегистрировано 59 % от общего числа рождений.

Ушли из жизни 632 человека (в 2023 г. — 590), из них 364 мужчины, 268 женщин.

Марш Мендельсона в 2024 году прозвучал для 121 пары (в 2023 г. — 153). Разводов зарегистрировано 137 (в 2023 г. – 119).



Источник: shumer-mo.cap.ru.