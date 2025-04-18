Детей войны информируют о полагающейся выплате

Специалисты отделения срочного социального обслуживания Шумерлинского комплексного центра активно ведут работу по информированию граждан пожилого возраста из категории детей войны о полагающихся им региональных выплатах.

Сотрудники социальной службы оказывают помощь в сборе документов, в заполнении заявления на получение удостоверения, делают копии документов, а также сопровождают граждан в органы социальной защиты. А после получения человеком удостоверения помогают ему разобраться в положенных льготах.



Шумерлинский КЦСОН.

Справочно

Региональный закон «О детях войны» был принят в Чувашии в 2020 году по инициативе Главы республики Олега Николаева. Действие закона распространяется на граждан России, родившихся в СССР в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года и проживающих на территории Чувашской Республики.



Данный закон изначально предусматривал лишь нематериальные меры поддержки указанной категории граждан. В 2021 году детям войны было предоставлено право на получение денежной компенсации в размере 25 % расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг с учетом нормативов потребления этих услуг. Осенью прошлого года Олег Николаев поддержал предложение ветеранских организаций установить к 80-летию Победы денежные выплаты детям войны.



Единовременную выплату в размере 5000 рублей представители этой категории начали получать в апреле. По данным Минтруда Чувашии, в республике единоразовую материальную помощь получат почти 40 тысяч детей войны. Для подтверждения статуса нужно иметь удостоверение.