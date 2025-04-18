В Чувашии продолжается юбилейная акция «Красная гвоздика»

В преддверии праздника Великой Победы Чувашия присоединилась к ежегодной благотворительной акции «Красная гвоздика». Инициатива принадлежит Волонтёрам Победы и фонду «Память поколений». На территории нашей республики акция проходит уже в десятый раз.

Её суть в том, чтобы встретив на улице, в магазине или больнице волонтера в жилете с логотипом акции и кейсом в руках, за символическое пожертвование приобрести у него значок в виде красной гвоздики – символа памяти о подвигах ветеранов войн. Все собранные средства организаторы проекта направляют на медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной.

Города и села республики один за другим поддерживают данную инициативу. Вслед за руководителями муниципалитетов участниками акции становятся рядовые жители.

В Шумерлинском округе в качестве партнеров благотворительной акции выступили серебряные волонтеры, в их числе и 80-летняя активистка центра соцобслуживания Людмила Илюшечкина. Она вышла на улицы райцентра в яркой экипировке, тут же привлекла к себе внимание. Особый интерес к кейсу со значками в виде гвоздики проявили юные шумерлинцы. По мнению пенсионерки, это прекрасно, что к акции подключается молодежь, которая знает и помнит о подвигах своих прадедушек и прабабушек. С мнением серебряного добровольца солидарна и заведующий отделением помощи семье и детям Шумерлинского комплексного центра соцобслуживания Алла Митина. «Мой зять сейчас находится в зоне проведения специальной военной операции и защищает нас. Сегодня каждый из нас способен внести свой вклад в благотворительную инициативу, направленную на поддержку тех, кто нуждается в нашей помощи», — привели слова специалиста в госпаблике соцучреждения. В центре соцобслуживания предложили и другим учреждениям округа присоединиться к всероссийской акции. Чтобы пригласить к себе волонтеров, достаточно оставить сообщение в госпаблике Шумерлинского КЦСОНа.

По информации сайта cheb.mk.ru