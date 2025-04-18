Аграрии округа приступили к севу яровых зерновых культур

Первыми на сев яровых зерновых культур вышли работники хозяйства ИП Мазумдер. На 16 апреля было посеяно 44 га ячменя. В 2025 году аграриями округа планируется провести сев яровых зерновых культур на площади 2992 га.



Озимых зерновых культур в округе посеяно на площади 2328 га. Состояние посевов хорошее. Подкормлено 1878 га, что составляет 80 % от площади сева озимых.

Сельхозпредприятия округа в полном объёме обеспечены семенами и минеральными удобрениями.



По информации администрации Шумерлинского МО.