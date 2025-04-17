Олег Николаев: работать, как вчера, нельзя

17 апреля в купольном зале Дома правительства около 60 представителей региональных, федеральных СМИ и молодежных медиа собрались на пресс-конференцию, которую провел Глава Чувашии Олег Николаев. Два с половиной часа он отвечал на вопросы. Сегодня мы приводим лишь несколько из трех десятков заданных вопросов.

Полную версию пресс-конференции можно посмотреть на странице «Чувашская Республика» в сети «ВКонтакте».

Первый вопрос задали представители Движения первых — о поддержке молодежных медиа. Как ответил Олег Николаев, в Чувашии проводят конкурс школьных медиастудий «МедиаВзлет», который в прошлом году, например, объединил более 500 человек. Также молодежные и школьные медиа нарабатывают опыт, активно участвуя в освещении единых информационных дней.



Главный редактор Шумерлинской газеты «Вперёд» Анна Аношина поинтересовалась у Олега Николаева, какое достижение республики он считает самым значимым в преддверии празднования 105-летия Чувашской автономии. Глава региона отметил, что достижений много, они впечатляют и вдохновляют, дают уверенность идти вперёд. Это стало возможным благодаря совместной работе органов власти, бизнеса, общественных и иных организаций. Такая продуктивная консолидация и есть главное достижение, резюмировал Олег Николаев.



О том, как Чувашия смогла достичь успехов в экономике, спросила журналист «Российской газеты». Республика делала акцент на производственный сегмент среднего и малого бизнеса, но и другие виды предпринимательства тоже в приоритете, отметил Глава Чувашии. Каждая бизнес-идея должна быть вовремя подхвачена, зарегистрирована, поддержана.

Слово не раз предоставлялось молодежи. Так, студент ЧГУ поинтересовался возможностью введения в республике почетного звания для заслуженных представителей прессы. Глава региона согласился, что предложение обоснованно. Почетные звания являются одной из форм поощрения заслуг средств массовой информации. Он поручил учредить в этом году в Чувашии звание «Заслуженный работник СМИ». Инициатива поддержана министром цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Михаилом Степановым.

Что касается оценки деятельности СМИ в республике, то Глава Чувашии считает, что не хватает журналистских расследований. А еще нужно побольше рассказывать жителям об успехах и достижениях в регионе. При этом работать со СМИ должны и министры, и местные главы, в современном мире чиновники должны понимать, как работать с медиа, знать, какие риски присутствуют в публичной деятельности.



Студентка и член медиацентра ЧГПУ поинтересовалась мнением Олега Николаева о том, какие меры необходимы для повышения привлекательности местных вузов в глазах выпускников школ. По словам Главы Чувашии, сейчас ситуация с оттоком выпускников в другие регионы изменилась — повысилось качество образования в местных вузах, появились новые возможности и об этом уже известно большинству абитуриентов. Но нужно еще работать над уровнем заработной платы на местах, куда придут работать выпускники учреждений профобразования, и доводить его до уровня крупных городов, чтобы молодежь оставалась в республике.



На повышение привлекательности обучения в чебоксарских вузах направлена идея строительства студенческого кампуса. Олег Николаев понимает, что кампус — это прежде всего общежитие. Их отсутствие мешает росту в том числе иностранных студентов, которые хотели бы получать образование в чувашских вузах.



Журналисты попросили поделиться главу итогами проведения Дней Правительства в муниципалитетах. Олег Николаев объяснил, что целью было собрать большие проекты на местах для включения в программу развития региона. По определенным причинам не смог подготовиться к дням Порецкий округ, были проблемы у Алатырского и Шумерлинского округов – по мнению Олега Николаева, связанные с настройкой системы после объединения в округа. Но сейчас ситуация улучшилась.



Одним из двигателей развития территорий республики является программа инициативного бюджетирования. Она дает хорошие результаты на селе, сейчас пришла и в города. По мнению Олега Николаева, инициативное бюджетирование в городах особо полезно для обустройства дворов и частного сектора. Здесь большую роль может сыграть территориальное самоуправление, так как на проекты ТОСов могут привлекаться не только республиканские средства, но и федеральные, грантовые.

Подготовила Н. Владимирова.