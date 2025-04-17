Жителей Чувашии приглашают принять участие в «Народных Играх ГТО»

С 21 апреля по 12 июня Федерация многоборья ГТО России при поддержке Минспорта России организует проведение второго по счету физкультурного мероприятия в онлайн формате «Народные игры ГТО Спортлото». В этом году они посвящены празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.

Участниками «Народных Игр ГТО» могут стать все желающие любого возраста и уровня спортивной подготовки: новички и любители спорта, люди с ограничениями здоровья, а также профессиональные атлеты.

Для участия нужно подать онлайн заявку в мини-приложении в Telegram «Народные Игры ГТО» и записать видео с выполнением комплекса упражнений.

По итогам соревнований каждый атлет увидит себя во всероссийском рейтинге участников «Народных игр ГТО», а призёры в каждой категории получат медали и дипломы.

Дополнительно участники-рекордсмены в категории «Иду на рекорд» займут почётное место в «Книге рекордов» на сайте Федерации многоборья ГТО России.

Субъект Российской Федерации, чьи жители заняли первое место в общем медальном зачете, награждается Кубком Народных Игр ГТО и Званием «Самый спортивный регион России».

Отдельными призами будут награждены высшие и средние учебные заведения России за самое большое количество заявок.

Призёры игр получат шанс принять участие в суперфинале, который пройдёт в Москве.

Подробнее: https://gto.com.ru/sorevnovaniya/narodnye-igry-gto-2025/

Напомним, на расширенном заседании коллегии Минспорта Чувашии с участием Главы республики Олега Николаева министр спорта Чувашии Василий Петров отметил, что по итогам 4 квартала 2024 года по внедрению комплекса ГТО Чувашская Республика улучшила свои позиции и поднялась с 8-го на 6-е место среди регионов страны, а также удерживает 1 место в Приволжском федеральном округе, демонстрируя стабильный уровень развития комплекса «Готов к труду и обороне» в регионе.

Отметим, что повышение интереса населения республики к систематическим занятиям физической культурой и спортом является приоритетным направлением Государственной программы «Развитие физической культуры и спорта», цель которой – увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 % к 2030 году.

Минспорта Чувашии.