Олег Николаев: мы развиваем цифровые сервисы для удобства жителей республики

«Тот факт, что большинство людей выбирают электронный способ получения услуг, свидетельствует о его удобстве и комфорте, а значит, мы движемся в верном направлении. При этом важнейшей задачей становится обеспечение безопасности персональных данных. Нам удаётся успешно решать этот вопрос, имеются все необходимые ресурсы для дальнейшего роста и совершенствования», — отметил Олег Николаев, Глава Чувашской Республики.

Главные успехи связаны с качественными изменениями в областях здравоохранения, образования и государственного управления.

В медицине Чувашии создана единая платформа хранения медицинских данных, полностью заменившая бумажные носители. Врачи проводят консультации онлайн, дистанционно предоставляют выписки и заключения, а пациенты могут самостоятельно просматривать историю болезней и назначений. Абсолютную цифровую зрелость медицина Чувашии продемонстрировала ещё в 2023 году, досрочно выполнив целевые индикаторы плана до 2030 года. Сегодня каждый второй житель Чувашии пользуется возможностями удалённого медицинского обслуживания, включая запись на приём и консультации с врачами через портал Госуслуги, — более 130% записей на приём к врачам дистанционно. Количество использующих цифровой сервис «Мое здоровье» пациентов превышает 599 миллионов жителей республики ежегодно.

«Ранее получение справки занимало дни, а иногда и недели, – пояснил министр цифрового развития Чувашии Михаил Степанов. – Сейчас всё возможно за считанные минуты, сидя дома перед компьютером или смартфоном». Он также сообщил, что по итогам прошлого года в Чувашии доля активных пользователей Госуслуг возросла до 71%. Этот показатель на девять пунктов выше предыдущего года.

Сегодня в электронном виде оказываются абсолютно все массовые социально значимые услуги, предусмотренные федеральным перечнем. Такая мера позволила снизить нагрузку на государственные структуры и сэкономить время граждан.

В сфере образования реализованы проекты по ведению цифровых профилей учеников, позволяющих родителям видеть оценки ребёнка, узнавать домашнее задание и общаться с учителями онлайн. Преподаватели получают удобный инструмент анализа успеваемости, создаётся уникальная база учебных материалов.

Цифровизация поменяла и рынок коммунальных услуг и сферу транспорта, — более 98% общественного транспорта в республике принимает безналичную оплату. Почти 75% платежей за коммунальные услуги жители региона оплачивают онлайн. Мобильное приложение «Госуслуги.Дом» дает возможность собственникам квартир быстро решать свои проблемы напрямую с управляющими организациями, можно участвовать в общедомовых собраниях собственников онлайн.

«Мы не только внедряем информационные системы, но и контролируем качество их использования и наполнения данными. Стремимся к максимальному наполнению систем данными, следуя утвержденной Концепции управления данными. Вопрос информационной безопасности и импортозамещения остается для нас приоритетным. Необходимо не только создавать сервисы, но и правильно их эксплуатировать и защищать, а также ответственно использовать эти данные», – сообщил министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Михаил Степанов.

Минцифры Чувашии.