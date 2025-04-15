Чувашия в топ-5 регионов по участию в мероприятиях Общества «Знание»

За первые три месяца 2025 года в Чувашии прошло порядка 300 просветительских мероприятий Российского общества «Знание», участниками которых стали около 12 тысяч жителей региона. Это позволило региону стать лидером по данному показателю в Приволжском федеральном округе и войти в пятерку лучших по России. Среди слушателей обучающиеся образовательных организаций и их родители, государственные и муниципальные служащие, сотрудники республиканских организаций.

Более 120 лекторов просветительской организации делились актуальной и полезной информацией, достижениями страны в различных областях и сферах, передавали опыт и делились личными историями. Среди них министр образования Чувашской Республики Дмитрий Захаров, директор Чувашского государственного института гуманитарных наук Юрий Исаев, директор республиканского Центра финансовой грамотности населения Дмитрий Щепелев, ректор Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева Игорь Кожанов, а также представители общественных организаций, преподаватели ведущих республиканских ВУЗов, педагогические работники, участники СВО и боевых действий.

«Старт этого года стал для нас периодом активной просветительской работы. Благодаря совместным усилиям лекторов, партнеров и Правительства Чувашской Республики мы провели несколько сотен мероприятий, которые охватили тысячи жителей региона. Особое внимание уделяли патриотическому воспитанию молодежи, популяризации науки и сохранению исторической памяти. В ближайшее время мы продолжим эту важную миссию. Знания – это сила, способная объединять людей и вдохновлять на новые свершения», — подчеркнул председатель регионального отделения Российского общества «Знание», проректор по научной и инновационной работе ЧГПУ им. И.Я. Яковлева Владимир Иванов.

В Чувашии провели яркие просветительские лекции, посвященные праздникам и памятным датам, таким как День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День Защитника Отечества, День науки, Международный женский день, День воссоединения Крыма с Россией и другие. Так, состоялся ряд уникальных интерактивных просветительских мероприятий с участием обучающихся Республик Киргизия, Белоруссия, Таджикистан, в которых лекторами выступили не только просветители из Чувашии, но и из Ульяновской, Оренбургской, Волгоградской областей, Пермского края, городов Санкт-Петербург и Севастополь.

«Особую благодарность мы выражаем нашим партнёрам и руководству республики Олегу Алексеевичу Николаеву за всестороннюю поддержку просветительских проектов. Благодаря этому сотрудничеству нам удалось существенно расширить аудиторию, вовлечённую в образовательные программы, и добиться весомых результатов в реализации наших инициатив по всей стране. Отдельно отмечу и поблагодарю наших лекторов — настоящих энтузиастов своего дела, которые своим профессионализмом и преданностью идеям просвещения делают знания по-настоящему живыми и доступными для каждого», — отметила директор филиала Общества «Знание» в Чувашии Ирина Юркина.

В числе флагманских проектов Общества «Знание», которые активно реализуются в республике — Знание.Государство, Знание.Наука, Знание.Карьера, Знание.Герои, Знание.Лекторий.