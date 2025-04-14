Выполнение нормативов ГТО и прохождение диспансеризации дают право на получение налогового вычета

Важно, чтобы в год выполнения комплекса ГТО была пройдена диспансеризация. Возрастная ступень и уровень сложности (золотой, серебряный или бронзовый знаки отличия) значения не имеют.

Размер вычета составляет 18 000 рублей в год. Эту сумму от заработной платы не будет подлежать налогообложению НДФЛ.

Пошаговые действия:

— зарегистрироваться на сайте gto.gov.ru через портал «Госуслуги» и получить уникальный УИН;

— получить медицинскую справку о допуске к выполнению ГТО;

— обратиться в центр тестирования ГТО в своем муниципалитете, определиться с датой и временем выполнения испытаний;

— выполнить испытания комплекса;

— пройти диспансеризацию в любой поликлинике республики по месту прикрепления;

— оформить вычет.

Налоговый вычет может быть получен в 2025 году у работодателя в любом месяце налогового периода, но не ранее месяца, когда работник подтвердил право на него.

Также налогоплательщик может самостоятельно заявить право на вычет, представив в 2026 году декларацию по форме 3-НДФЛ за 2025 год. Сделать это можно, не посещая налоговую инспекцию, онлайн с помощью сервиса на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru

Как отметил в своем Послании Глава Чувашии Олег Николаев, эффективным инструментом спортивного и военно-патриотического воспитания детей и молодежи является реализация комплекса ГТО. Для организации выполнения нормативов ГТО в республике за последние годы было построено 23 площадки ГТО в муниципальных образованиях Чувашской Республики. В 2025—2027 годах в сельской местности и малых городах республики будет создано еще 14 таких площадок. Необходимые бюджетные средства в федеральном и республиканском бюджетах на эти цели предусмотрены.

Напомним, повышение интереса населения республики к систематическим занятиям физической культурой и спортом является приоритетным направлением Государственной программы «Развитие физической культуры и спорта», цель которой – увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 % к 2030 году.

Минспорта Чувашии.