Соревнуются педагоги

В Шумерлинской школе-интернате прошел День здоровья работников образования. Участие в нем приняли учителя и работники школ №№ 2, 3, 6, школы-интерната и Центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Участники с азартом соревновались в настольном теннисе и дартсе.



Каждый смог продемонстрировать свои навыки и, конечно, получить заряд бодрости. В общекомандном зачете в дартсе первое место заняли спортсмены из школы № 3. Второе место досталось хозяевам турнира – команде Шумерлинской школы-интерната. Третье место у команды из «Ёлочки». В настольном теннисе лучшими стали теннисисты школы-интерната, второе место у команды из центра для детей-сирот и третье место заняла команда школы № 6.



Л. Веселкина, О. Кулин, педагоги Шумерлинской школы-интерната.