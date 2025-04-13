Показали себя на практике

Подготовка высококвалифицированных кадров — главная задача учреждений СПО. Чемпионат «Профессионалы» — это отличная возможность для студентов продемонстрировать свои знания и умения на практике. С 2019 года студенты Шумерлинского политехнического техникума участвуют в конкурсах профессионального мастерства в Чувашской Республике. Многие прошли испытания силы воли, твердости духа и показали свой профессионализм при выполнении практических заданий.

В марте этого года в Чебоксарах проходил региональный этап профессионального конкурса «Профессионалы». Чемпионат проводится при поддержке Министерства просвещения России и входит в федеральный проект «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети».

Наши студенты выступали по четырем компетенциям: поварское дело, кирпичная кладка, веб-технологии и бухгалтерский учет. Хочется отметить и наших экспертов, которые многие годы трудились на региональных площадках конкурса. Это М.Г. Каменева, М.А. Шелопаева, Е.А. Ильина (компетенция «кирпичная кладка»), Л.В. Волкова, М.О. Малеева, А.М. Алямова (компетенция «поварское дело»), В.Н. Ганина (компетенция «бухгалтерский учет»), С.В. Вушняков (компетенция «веб-технологии»).



Уже по устоявшейся традиции Алексей Келин, студент 3 курса, стал снова призером по компетенции «кирпичная кладка». Алексей вместе с экспертом- наставником М.Г. Каменевой повторили свой триумф, в течение двух учебных лет упорно двигались к победе, оттачивая профессиональные навыки. Они представили на суд экспертной коллегии результат ежедневной, многочасовой и изнурительной работы. По результатам оценивания экспертной комиссии Алексей занял 2 место.



В чемпионатном движении «Профессионалы» по компетенции «бухгалтерский учёт» техникум представила студентка 4 курса Анна Арефьева, экспертом-наставником была В.Н. Ганина. В результате упорной борьбы Анна заняла призовое 3-е место.



«Конкурс был сложным. Аня работала сосредоточенно, на высоком уровне проявила свои профессиональные навыки и умения. Проверила себя в соревновании и доказала, что работа бухгалтера является важной и значимой. Это достойный результат совместной работы», — отметила В.Н. Ганина.



А. Крылова, зам. директора по УПР.