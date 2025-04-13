Освоить профессию могут и школьники

В октябре 2022 года в Шумерлинском политехническом техникуме были открыты учебно-производственные классы (УПК-21). Это новые учебные пространства, где школьники из города и близлежащих районов могут получить теоретические знания и практические навыки в рамках программ профессионального обучения. На днях мы пообщались с директором техникума Татьяной Владимировной Поляковой, чтобы больше узнать об особенностях обучения в этих классах и о том, какие профессии могут освоить школьники.

Татьяна Владимировна, расскажите подробнее о проекте «УПК-21». Какие профессии можно освоить в учебно-производственных классах?

Обучение проходит по специальностям «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» и «Повар». Оператор ЭВМ — это специалист, который осуществляет ввод и обработку информации с помощью компьютера. В его обязанности входит работа с информацией в различных форматах: текстовыми, аудио-, видео- и графическими редакторами, а также с программами для просмотра и воспроизведения, информационными интернет-ресурсами и другими приложениями. Ввести информацию в компьютер можно разными способами: набрать текст на клавиатуре, отсканировать (оцифровать) текст или изображение, перенести уже готовые материалы с другого носителя (диска, флешки и т.п. ). В техникуме профессию оператора ЭВМ преподают опытные преподаватели информатики С.В. Вушняков и Т.В. Архипова.

Профессия повара знакома нам с детства. Хорошего повара часто называют волшебником, ведь он способен превратить обычные продукты в настоящие кулинарные шедевры, которые приносят радость и наслаждение людям.

В нашем техникуме этой профессии обучают опытные наставники: мастера производственного обучения А.М. Алямова, Л.В. Волкова, М.О. Малеева и преподаватель специальных дисциплин Г.А. Каюмова.

Профессия повара знакома нам с детства. Хорошего повара часто называют волшебником, ведь он способен превратить обычные продукты в настоящие кулинарные шедевры, которые приносят радость и наслаждение людям. В нашем техникуме этой профессии обучают опытные наставники: мастера производственного обучения А.М. Алямова, Л.В. Волкова, М.О. Малеева и преподаватель специальных дисциплин Г.А. Каюмова. Сколько времени отводится на профессиональное обучение? И выдают ли школьникам документ, подтверждающий получение образования?

Да, конечно. По завершении обучения ученики получают свидетельство государственного образца, подтверждающее их квалификацию по выбранной специальности. Важно подчеркнуть, что обучение не требует оплаты. Продолжительность программ составляет 132 часа.

Основная цель проекта — предоставить школьникам возможность получить первую специальность, которая часто становится отправной точкой в построении карьеры. За реализацию проекта в техникуме отвечает юрисконсульт С.В. Ушкова.

Основная цель проекта — предоставить школьникам возможность получить первую специальность, которая часто становится отправной точкой в построении карьеры. За реализацию проекта в техникуме отвечает юрисконсульт С.В. Ушкова. Сколько ребят прошло обучение за период реализации проекта «УПК-21»?

В течение 2022—2023 учебного года 35 учащихся школ №№ 6, 8, а также Юманайской, Егоркинской и Шумерлинской школ прошли обучение по профессии «Оператор ЭВМ». В декабре 2023 года они получили свои первые свидетельства о квалификации.

В 2023—2024 учебном году в Шумерлинском политехническом техникуме обучение прошли учащиеся всех школ города и Порецкого района. 59 человек освоили профессию повара, 49 — оператора ЭВМ. Все 108 учеников успешно сдали квалификационный экзамен и в декабре 2024 года получили свидетельства государственного образца по профессии рабочего.

Реализация проекта «УПК-21», направленного на взаимодействие школ и техникума, продолжается. В 2025 году 53 слушателя, среди которых учащиеся школ № 2, № 6, гимназии № 8 города Шумерли, а также Порецкой и Анастасовской школ Порецкого округа, осваивают навыки поварского дела.

27 учащихся школ № 2, № 3 и гимназии № 8 обучаются профессии оператора ЭВМ. Обучение по данной специальности проходит в дистанционном формате.

В 2023—2024 учебном году в Шумерлинском политехническом техникуме обучение прошли учащиеся всех школ города и Порецкого района. 59 человек освоили профессию повара, 49 — оператора ЭВМ. Все 108 учеников успешно сдали квалификационный экзамен и в декабре 2024 года получили свидетельства государственного образца по профессии рабочего. Реализация проекта «УПК-21», направленного на взаимодействие школ и техникума, продолжается. В 2025 году 53 слушателя, среди которых учащиеся школ № 2, № 6, гимназии № 8 города Шумерли, а также Порецкой и Анастасовской школ Порецкого округа, осваивают навыки поварского дела. 27 учащихся школ № 2, № 3 и гимназии № 8 обучаются профессии оператора ЭВМ. Обучение по данной специальности проходит в дистанционном формате. Как происходит набор обучающихся? Проходить обучение могут все желающие?

Обучение предназначено для десятиклассников, главное — чтобы у них было желание получить первую профессию. Классные руководители опрашивают учащихся 10-х классов и, если те хотят учиться, собирают необходимые документы. Это копии паспорта, СНИЛСа, аттестата об окончании девяти классов, справка из образовательного учреждения о том, что учащийся обучается в данной школе. Также необходимо написать заявление, после чего все эти документы предоставляются в Шумерлинский политехнический техникум.

Следующие группы планируется начать обучать с января 2026 года. С нетерпением ждем будущих десятиклассников, которые пожелают пройти обучение.

Татьяна Александрова.