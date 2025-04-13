Освоить профессию могут и школьники

В октябре 2022 года в Шумерлинском политехническом техникуме были открыты учебно-производственные классы (УПК-21). Это новые учебные пространства, где школьники из города и близлежащих районов могут получить теоретические знания и практические навыки в рамках программ профессионального обучения. На днях мы пообщались с директором техникума Татьяной Владимировной Поляковой, чтобы больше узнать об особенностях обучения в этих классах и о том, какие профессии могут освоить школьники.
- Татьяна Владимировна, расскажите подробнее о проекте «УПК-21». Какие профессии можно освоить в учебно-производственных классах?
- Обучение проходит по специальностям «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» и «Повар». Оператор ЭВМ — это специалист, который осуществляет ввод и обработку информации с помощью компьютера. В его обязанности входит работа с информацией в различных форматах: текстовыми, аудио-, видео- и графическими редакторами, а также с программами для просмотра и воспроизведения, информационными интернет-ресурсами и другими приложениями. Ввести информацию в компьютер можно разными способами: набрать текст на клавиатуре, отсканировать (оцифровать) текст или изображение, перенести уже готовые материалы с другого носителя (диска, флешки и т.п. ). В техникуме профессию оператора ЭВМ преподают опытные преподаватели информатики С.В. Вушняков и Т.В. Архипова.
Профессия повара знакома нам с детства. Хорошего повара часто называют волшебником, ведь он способен превратить обычные продукты в настоящие кулинарные шедевры, которые приносят радость и наслаждение людям.
В нашем техникуме этой профессии обучают опытные наставники: мастера производственного обучения А.М. Алямова, Л.В. Волкова, М.О. Малеева и преподаватель специальных дисциплин Г.А. Каюмова.
- Сколько времени отводится на профессиональное обучение? И выдают ли школьникам документ, подтверждающий получение образования?
- Да, конечно. По завершении обучения ученики получают свидетельство государственного образца, подтверждающее их квалификацию по выбранной специальности. Важно подчеркнуть, что обучение не требует оплаты. Продолжительность программ составляет 132 часа.
Основная цель проекта — предоставить школьникам возможность получить первую специальность, которая часто становится отправной точкой в построении карьеры. За реализацию проекта в техникуме отвечает юрисконсульт С.В. Ушкова.
- Сколько ребят прошло обучение за период реализации проекта «УПК-21»?
- В течение 2022—2023 учебного года 35 учащихся школ №№ 6, 8, а также Юманайской, Егоркинской и Шумерлинской школ прошли обучение по профессии «Оператор ЭВМ». В декабре 2023 года они получили свои первые свидетельства о квалификации.
В 2023—2024 учебном году в Шумерлинском политехническом техникуме обучение прошли учащиеся всех школ города и Порецкого района. 59 человек освоили профессию повара, 49 — оператора ЭВМ. Все 108 учеников успешно сдали квалификационный экзамен и в декабре 2024 года получили свидетельства государственного образца по профессии рабочего.
Реализация проекта «УПК-21», направленного на взаимодействие школ и техникума, продолжается. В 2025 году 53 слушателя, среди которых учащиеся школ № 2, № 6, гимназии № 8 города Шумерли, а также Порецкой и Анастасовской школ Порецкого округа, осваивают навыки поварского дела.
27 учащихся школ № 2, № 3 и гимназии № 8 обучаются профессии оператора ЭВМ. Обучение по данной специальности проходит в дистанционном формате.
- Как происходит набор обучающихся? Проходить обучение могут все желающие?
- Обучение предназначено для десятиклассников, главное — чтобы у них было желание получить первую профессию. Классные руководители опрашивают учащихся 10-х классов и, если те хотят учиться, собирают необходимые документы. Это копии паспорта, СНИЛСа, аттестата об окончании девяти классов, справка из образовательного учреждения о том, что учащийся обучается в данной школе. Также необходимо написать заявление, после чего все эти документы предоставляются в Шумерлинский политехнический техникум.
Следующие группы планируется начать обучать с января 2026 года. С нетерпением ждем будущих десятиклассников, которые пожелают пройти обучение.
Татьяна Александрова.