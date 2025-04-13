Всесторонняя поддержка от СФР

Участники специальной военной операции имеют право на различные меры государственной поддержки по линии Отделения СФР по Чувашии.

Повышенные пенсионные льготы

Период участия в СВО для мобилизованных, добровольцев и контрактников учитывается в двойном размере из расчёта 3,6 пенсионных коэффициента в год (вместо 1,8). При назначении пенсии по старости досрочно время нахождения в зоне СВО позволяет уйти на пенсию на 2 года раньше пенсионного возраста.



Ежемесячные денежные выплаты

С 2024 года эта выплата устанавливается с даты оформления удостоверения, в том числе ветеранам боевых действий, принимающим участие в специальной военной операции, беззаявительно на основании сведений, полученных СФР от федеральных государственных органов, осуществляющих выдачу удостоверений.



Кроме того, участникам СВО, получившим военную травму, назначается ежемесячная денежная компенсация. Ее размер зависит от группы инвалидности. Военнослужащим, признанным ветеранами боевых действий, Отделение СФР по Чувашии осуществляет ежемесячные денежные выплаты.



Направление на санаторно-курортное лечение

С начала 2025 года демобилизованные участники СВО могут получать услуги по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению в подведомственных Социальному фонду центрах. Чтобы воспользоваться этим правом, гражданин должен иметь удостоверение ветерана боевых действий и документы, подтверждающие потребность в лечении и реабилитации, а также о завершении военной службы. Кроме того, Отделение СФР по Чувашии компенсирует затраты демобилизованного на проезд к месту лечения и обратно.



Поддержка членов семьи

Семьям ветеранов СВО в упрощенном порядке оформляется ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка: доходы граждан, которые были призваны в рамках частичной мобилизации, не учитываются при определении права на выплату. Кроме того, семьи участников СВО также имеют право на единое пособие, при этом доходы мобилизованного супруга при назначении выплаты тоже не берутся в расчет. Беременным женам военнослужащих, призванных на срочную службу, отделение фонда предоставляет единовременное пособие.

Документы на выплаты пособий можно подать на портале госуслуг, в МФЦ или при личном обращении в клиентскую службу.

Пресс-служба Отделения СФР по Чувашии.