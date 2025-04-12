Ярмарка трудоустройства-2025

18 апреля в Чувашии состоится региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Ярмарка ранее проводилась при поддержке национального проекта «Демография», сейчас – нацпроекта «Кадры».

Как сообщает республиканский Центр занятости населения, в следующую пятницу ярмарка будет организована на семи площадках: в Чебоксарах, Новочебоксарске, Канаше, Алатыре, Ядрине, Кугесях и Шумерле.



Главное событие Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет в Чебоксарах. Это будет фестиваль профессий «Работа есть!» в ДК Тракторостроителей.

В мероприятии планируют принять участие более 140 работодателей, которые представят соискателям 5 тысяч вакансий.

Наталья Владимирова.