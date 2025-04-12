Стартовал благотворительный марафон

Ежегодный марафон «Именем детства, во имя детства» регионального отделения Российского детского фонда проводится с 1995 года. За последние 5 лет в марафоне приняли участие более 5 тысяч благотворителей, общая сумма пожертвований в фонд составила более 28 млн рублей.

Только в 2024 году удалось собрать более 6,3 млн рублей. Средства направлены на срочную социальную помощь детям-инвалидам и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, многодетным и малообеспеченным семьям. Часть средств распределена на реализацию основных программ фонда: «Помощь больным детским церебральным параличом», «Теплый дом», «Детский туберкулез», «Школьная волейбольная лига Чувашской Республики», «Детская библиотека», культурные программы.



Четыре года назад по инициативе Союза женщин Чувашии в рамках благотворительного марафона родилась акция «Взрослые – детям». Каждому муниципалитету предлагается определить проект, который хочется реализовать и под который будут собираться средства.



Источник: cap.ru.