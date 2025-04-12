И стала Россия родиной

Почти в каждом номере газеты мы рассказываем об участниках специальной военной операции. У каждого из этих ребят, самоотверженных и отважных, свой путь служения Отечеству, свои заслуги, свой подвиг…

Руслан родом с Украины. Небольшой городок с красивым названием Александрия расположился в Кировоградской области, что практически в самом центре страны. Мама работала врачом, отец — шахтером. Руслан вспоминает, что рос подвижным сорванцом, увлекался разными видами спорта — от футбола до рукопашного боя, неплохо учился. После девятилетки поступил в училище на автослесаря-сварщика.



Срочную службу проходил под Киевом в ВВС. По возвращении поступил на юридический факультет Киевского филиала института регионального управления и экономики.

В Москву наш герой перебрался в 2007 году к старшему брату, организовавшему там свой бизнес. Судьбоносная встреча с уроженкой Чувашии, Анной, произошла летом 2011 года в одном из подмосковных санаториев, где Руслан подрабатывал охранником. Молодые люди начали общаться и со временем уже не расставались. После свадьбы Руслан переехал в Атнары и после рождения детей получил российское гражданство. К этому времени молодая семья окончательно обосновалась в Шумерле.



Сначала будущий воин работал на шумерлинском маслозаводе, позднее на комбинате автофургонов. Трудился добросовестно и ответственно, всегда был на хорошем счету у руководства. Со временем молодой рабочий получил специальность оператора роботизированной сварки и был назначен бригадиром.



Решение посвятить себя военной службе Руслан принял в 2023 году. После подписания контракта, прежде чем попасть в зону СВО, боец в течение года нёс службу в Таджикистане на 201-ой военной базе. Физически подготовленный военнослужащий продолжал активно заниматься спортом, несколько раз успешно принимал участие в соревнованиях по рукопашному бою, за что имеет награды.



В зоне СВО вместе с шестерыми сослуживцами был направлен на покровское направление в состав 9-й штурмовой роты.



Тот августовский день, разделивший жизнь нашего героя на до и после, не предвещал ничего необычного, рассказывает Руслан. На выполнение боевой задачи занять точку обороны под Гродовкой рядовой с позывным Сава был направлен вместе с боевыми товарищами. При возвращении к месту дислокации на их багги напал дрон-камикадзе противника. «Мы вдвоем успели спрыгнуть с машины, этим и спаслись. Дрон целенаправленно упал в автомобиль и тот загорелся… Все погибли», — с горечью в голосе вспоминает наш герой.



Руслан не сразу понял, что осколок серьезно задел его правую руку. Хорошо, что с собой была аптечка. Боец сумел перетянуть болтавшуюся руку жгутами, вколол обезболивающее и сообщил о происшествии товарищам. Кроме руки, вспоминает наш собеседник, осколками были задеты затылок, левый глаз, ухо и поясница.



Истекавшего кровью солдата доставили в ближайшую медпалатку, затем в медсанчасть. Первое время он лежал в госпитале в Белгороде, позднее его перевезли в Москву, в военный госпиталь им. А.А. Вишневского Минобороны России. Руку, увы, спасти не удалось. Благодаря исключительной силе духа и позитивному настрою нашего героя реабилитационный период был пройден достаточно стойко. И сегодня, по прошествии времени, Руслан абсолютно позитивен и настроен на самое лучшее.



После ранения Руслан прикомандирован к Самарской воинской части. Сейчас идет поэтапный процесс протезирования руки.

Жизнелюбивый 37-летний мужчина

с горящими глазами активно строит далеко идущие планы. После окончательного комиссования, несмотря на серьезное увечье, он намерен вернуться на комбинат автофургонов. Более того, опытного и добросовестного работника руководство предприятия очень ждет.

Как рассказывает Руслан, перед отправкой в зону СВО огромную помощь в экипировке ему оказал председатель Совета директоров комбината автомобильных фургонов А.А. Чеченов. «Благодаря Алию Ахматовичу качественная экипировка не раз спасала мне жизнь. Бесконечно благодарен ему за это», — говорит Руслан.



В зону специальной военной операции, признается шумерлинец, он пошел вполне осознанно. «Россия — моя вторая родина, — говорит Руслан. — Если бы не серьезное ранение, обязательно вернулся бы в зону СВО, к ребятам. Верю, что нацизм не пройдет, и победа будет за нами!»

Ольга Дмитриева.