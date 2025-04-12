История побед одного студента

Студент-активист — это не только тот, кто отлично учится, но и человек, который стремится сделать жизнь в учебном заведении и за его пределами интереснее и ярче. Он участвует в различных мероприятиях и конкурсах, помогает организовывать концерты, волонтёрские акции.

Таков студент четвертого курса Шумерлинского политехнического техникума Михаил Ваулин. Он пример для других, показывающий, как можно совмещать учёбу с активной общественной деятельностью. Благодаря своей энергии и энтузиазму Михаил вносит значительный вклад в жизнь техникума, делая её более насыщенной и интересной. Его деятельность способствует развитию творческих и лидерских качеств у других студентов, а также помогает укрепить связи между учебным заведением и обществом.



С первого курса Михаил является членом волонтерского объединения «Пламя» и активным участником патриотических, социально значимых мероприятий. Его работа в волонтерском объединении позволяет ему быть частью большого сообщества, объединенного общими ценностями и идеалами. Вклад студента в различные проекты, конкурсы и фестивали не остается незамеченным.



Недавнее участие в республиканском конкурсе творческих работ «Наша Победа», организатором которого является Центр одаренных детей и молодежи «Эткер», стало еще одним свидетельством его преданности делу. Михаил представил авторское стихотворение «Письмо солдату».



Успешное выступление на конкурсе «Наша Победа» привело к приглашению Михаила на Международную научно-практическую конференцию «Наследие Великой Победы». Эта конференция стала важным шагом в деле сохранения памяти о подвиге наших земляков и еще раз подтвердила актуальность патриотических начинаний среди молодежи. Олег Николаев, Глава Чувашской Республики, поделился своим впечатлением от выступления Михаила на международной конференции: «Делюсь трогательным моментом с международной конференции школьников Чувашии и Беларуси «Наследие Великой Победы». Михаил Ваулин, студент 4 курса Шумерлинского политехнического техникума Минобразования Чувашии, читает свои пронзительные стихи “Письмо солдату”. Это стихотворение, которое затронет каждое сердце! До мурашек…» Стихотворение написано Михаилом совместно с наставниками — Валентиной Забродиной, руководителем волонтерского объединения «Пламя», и Ириной Хомской, куратором группы. Это сотрудничество не только показало творческий потенциал юноши, но и подчеркнуло важность командной работы и поддержки в достижении целей.



В качестве поощрения М. Ваулин получил возможность посетить Минск. «Это путешествие станет не только наградой, но и важным шагом в личном и профессиональном развитии», — считает Михаил.



Значимым событием в жизни студента ШПТТ стала победа на региональном этапе Всероссийского фестиваля "Студенческая весна», одном из крупнейших студенческих мероприятий в России. В номинации «Авторское художественное слово» он занял 1 место. Успешное выступление в таком престижном конкурсе демонстрирует высокий уровень творчества и патриотизма студента. А еще Михаил является призером второй степени республиканского конкурса видеороликов «Герои наших дней», победителем республиканского марафона «Рубежи памяти».



В целом, достижения молодого человека являются вдохновляющим примером для его сверстников и демонстрируют, что молодежь готова активно участвовать в патриотических начинаниях и вносить свой вклад в сохранение исторической памяти и поддержку защитников Отечества. Мы гордимся нашим активистом и уверены, что его усилия не останутся незамеченными.



И. Хомская, В. Забродина, преподаватели Шумерлинского ПТТ.