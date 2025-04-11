Пост с таким призывом появился 7 апреля в госпабликах администрации Шумерлинского муниципального округа. Акция «Ямам — НЕТ» проводится вместе с Центром управления регионом Чувашии. Организаторы просят делиться в комментариях фотографиями и описаниями проблемных участков дорог и тротуаров в нашем округе, обещая оперативно обрабатывать все сообщения через систему «Инцидент менеджмент» и передать дорожным службам для включения в план ремонта.

Реакция шумерлинцев не заставила себя долго ждать – фото и адреса посыпались как из рога изобилия. Это дорога на новое кладбище, ул. Халтурина, у дома № 62, двор дома № 20 по ул. Горького, поворот к магазину «Победа» на МОПРа, ул. Ватутина, напротив дома № 72, и съезд на Дзержинского, ул. Интернациональная, дорога до Красного Октября, пересечение улиц Щербакова – Матросова — Калининского шоссе, ул. Дзержинского. Это лишь малая часть. Один из пользователей шутливо указал адрес ямы: «г. Шумерля».



В ответ на комментарии под постом об акции с обозначением болевых точек администрация Шумерлинского округа сообщила, что контракт на выполнение ямочного ремонта уже заключен и работы должны быть проведены до 1 мая. Какие-то адреса вносятся в перечень участков, требующих восстановления дорожного покрытия, и информация направляется в МУП «БТИ». А для каких-то в ответах администрации есть приписка «при наличии возможности и достаточного количества инертного материала».



Редакция тоже решила внести свою лепту в борьбу с ямами. Вернее, наш объект – не яма, а почти провал. С каждым годом этот участок тротуара по ул. Дзержинского, у дома № 7 (недалеко от поворота на «Кирпичку») выглядит всё более опасным. Когда-то бетонные плиты, уложенные через водоотводящую канаву, заасфальтировали, но эта сцепка на подвижных плитах не помогла. Если не в текущем году, то в последующем необходимо всё-таки предусмотреть средства «с целью капитального ремонта провала, чтоб не слишком провалился», говоря словами великого комбинатора О. Бендера.

Наталья Игнатьева.