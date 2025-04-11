Рябиновый сад в память о героях

В Туванском территориальном отделе в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне заложили сад памяти.

Символично, что началась акция с посадки дерева семьёй Губановых. Их четыре поколения: 91-летний ветеран войны Михаил Иванович, его сын Валентин Михайлович, внук Михаил и шестилетний правнук Давид.



В закладке рябинового сада приняли участие 37 жителей – дети, внуки и правнуки ушедших от нас участников войны. К этой инициативе присоединились первый заместитель главы администрации — начальник УБРТ Ольга Краснова, мать участника СВО, волонтеры, сотрудники территориального отдела и работники культуры.



Всего в памятный день было высажено 80 рябин, символизирующих юбилей Победы.



Источник: администрация Шумерлинского округа.