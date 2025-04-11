Волонтёры будут работать в мобильном приложении

В этом году для большего вовлечения граждан во Всероссийское голосование за объекты благоустройства в регионах РФ в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» волонтеры будут использовать специальное мобильное приложение «Госуслуги. Волонтер». С его помощью любой человек сможет познакомиться с территорией или дизайн-проектом, который вынесен на голосование. Волонтеры расскажут детальную информацию о каждом проекте, а затем помогут сделать выбор в пользу наиболее понравившегося варианта.

Для использования приложения волонтеру необходимо пройти регистрацию на платформе «Добро.рф», и после одобрения заявки на участие в проекте он сможет авторизоваться в приложении. Приложение будет работать на платформах iOS и Android, что значительно упрощает процесс проведения голосования. Житель должен войти в личный кабинет на «Госуслугах» уже на своем смартфоне или по номеру телефона через устройство волонтера. Затем гражданин с помощью добровольца сможет указать регион и муниципалитет и выбрать наиболее понравившуюся территорию для благоустройства или дизайн-проект. Система обеспечивает надежную защиту персональных данных, а после голосования сессия пользователя в приложении закрывается автоматически для повышения безопасности.



Напомним, что стать волонтёром и помочь жителям проголосовать за наиболее понравившийся объект для благоустройства может любой россиянин, достигший 14 лет. Всероссийское голосование в этом году будет проходить с 21 апреля по 12 июня, а регистрация волонтеров на платформе «Добро.рф» уже открыта.



По итогам прошлого года в голосовании по всей стране приняли участие 17,2 млн человек, из которых более 70 % были привлечены волонтерами.



В. Осипова.