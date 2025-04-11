Война. Победа. Память

7 апреля в архиве Шумерлинского муниципального округа прошла ежегодная Всероссийская акция «Ночь в архиве», в этом году приуроченная к Году защитника Отечества в России и Году Победы и патриотизма в Чувашии.

В этот день в архиве побывали учащиеся 7А класса средней школы № 1, для которых представилась возможность на один день окунуться в атмосферу военного времени, стать исследователями архивов.



Для ребят архивисты подготовили несколько площадок с тематическими выставками. На первой площадке «Знакомство с архивом» ребятам рассказали об основах архивного дела, показали самые ранние документы, хранящиеся в архивных фондах.



Далее школьники прошли задание и нашли по архивному коду документ со сведениями о награждении правительственной наградой жителя Шумерлинского района. Ребята с интересом отыскали нужное дело и зачитали полученную информацию.



На второй площадке для школьников была организована выставка советских открыток, посвящённых празднованию Дня Победы в разное время и адресованных участнику Великой Отечественной войны, жителю деревни Пояндайкино Александру Ивановичу Лазареву.

В завершении ребята ознакомились с видеовоспоминаниями тружеников тыла «Здесь каждый – часть Великой Победы!»



В современных реалиях архивы как проводники исторической памяти дают возможность каждому гражданину прикоснуться к истории страны, общества, семьи и отдельного человека. Это наглядно показала ежегодная акция «Ночь в архиве».



Муниципальный архив Шумерлинского МО.