Ветераны СВО могут создать свое фермерское хозяйство

Выращивать овощи или ягоды, варить сыры, разводить птиц – всему этому бойцы из Чувашии могут научиться на предприятиях агропромышленного комплекса. О возможностях обучения и трудоустройства ветеранам специальной военной операции рассказали на совещании, прошедшем в Чувашском филиале фонда «Защитники Отечества».

Участников приветствовала депутат Государственной Думы, заместитель председателя думского комитета по аграрным вопросам Юлия Оглобина, которая рассказала о возможностях реализации в аграрной сфере, о кадровом проекте «Земля добра». Руководитель регионального филиала фонда Елена Зайцева отметила успешную практику мотивационных встреч ветеранов СВО с потенциальными работодателями непосредственно на предприятии в ходе рабочего процесса. Врио министра сельского хозяйства Чувашии Инна Волкова ознакомила бойцов с мерами государственной поддержки, с видами грантовой поддержки, направленной на создание и развитие фермерских хозяйств. Проректор по учебной и научной работе Чувашского государственного аграрного университета Людмила Иванова и заместитель директора регионального филиала Россельхозбанка представили учебный план образовательного проекта «Школа фермера в Чувашской Республике».



Вариантов развития сельскохозяйственного производства множество. В «Школе фермера» можно обучиться одному из заинтересовавших направлений. По результатам обучения составляется бизнес-план, с которым можно будет участвовать в грантовом конкурсе. Специалисты школы сопровождают будущих фермеров на всём этапе обучения и оказывают поддержку после, ведь мало научиться производить, надо еще уметь продавать.



Чувашский филиал ФЗО.