Ветеранам – почётные звания

В этом году звание «Почетный гражданин Шумерлинского муниципального округа» присвоено единственному в Шумерле участнику Великой Отечественной войны, 97-летнему Александру

Фроловичу Гришину. Об этом сообщил в своём Телеграм-канале глава округа Эдуард Васильев.

Решение было принято на внеочередном заседании Собрания депутатов.

А.Ф. Гришин, уроженец с. Каменка Пильнинского района, был призван в армию в октябре 1944 года. Служил в Кронштадтском флотском экипаже подводником, в том же году направлен в Ленинград, в Краснознаменный учебный отряд подводного плавания. В августе 1945 года был командирован на Черноморский флот на подводную лодку С33. Демобилизовался в октябре 1951 года. Окончил курсы бухгалтеров, трудился в родном колхозе. С 1959 года и до выхода на заслуженный отдых работал секретарем парткома. В Шумерле проживает с 2001 года.



Напомним, что в январе Президентом России Владимиром Путиным была поддержана инициатива Министерства обороны о наделении всех фронтовиков, участников Великой Отечественной войны званием почетного гражданина региона, города или муниципалитета. Рекомендации даны главам всех регионов страны. Для присвоения звания «Почётный гражданин Чувашской Республики» выдвинуты 3 ветерана, имеющие выдающиеся заслуги и в мирной жизни (ранее это звание получили 15 участников), — Михаил Григорьевич Сорокин, Агриппина Алексеевна Янович и Александр Иванович Гармонщиков. Глава Чувашии Олег Николаев полностью поддержал выдвинутые кандидатуры и поручил в число почётных граждан республики включить и участников специальной военной операции, получивших Звезду Героя. А звание муниципального уровня в апреле присвоят 38 ветеранам в 12 муниципальных образованиях.

Олег Николаев, Глава Чувашии: «Я поддерживаю эту идею. Мало того, я лично

попросил глав муниципалитетов рассмотреть возможность и принять положительное решение по наделению таким статусом всех ветеранов, которые проживают на территории того или иного муниципалитета. И думаю, что в ближайшее время все муниципалитеты соответствующие решения примут».

Наталья Игнатьева.