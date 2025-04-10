Памяти любимого учителя

Только память вы мне оставьте,

Только память в последний миг.

А. Ахматова, 1912.

Вчера выпал снег. Похолодало. Так бывает в апреле. Пришло сообщение, что умерла одна из моих любимых учителей – Анастасия Афанасьевна Хромина. Стало еще холоднее. Не могу дежурно отписать соболезнование – слишком много она значит для меня. Главнокомандующая нашей школы и моей жизни.



Для малышки, только что покинувшей садик и притопавшей в школу за знаниями, – это строгая женщина, которая построила всю школу на линейку, чтобы поздравить первоклассников, то есть и малышку тоже, с новыми друзьями, с новыми возможностями и с новой ответственностью.

Для девочки-подростка, которая заморочилась по поводу своей внешности,– это красивая женщина, с хорошим вкусом, умеющая грамотно подать себя. И да. У нее тоже есть родинка на носу. Уже легче. Уже хорошая примета.



Для выпускницы, изможденной экзаменами и страхами о поступлении, – это умная женщина с хорошим образованием, с бесстрашием заглядывающая за высокие горизонты.

Для взрослой женщины – это ориентир на всю оставшуюся жизнь. Она среди самых дорогих: мамы, первой учительницы Ольги Ивановны Федуловой, первого филолога Людмилы Ильиничны Лермонтовой, первой балерины Майи Плисецкой и первого поэта Анны Ахматовой. В ряду тех, кто направляет, подстраховывает и помогает просто своим присутствием в жизни.

С уважением и любовью,



М. Яковлева, выпускница 1986 г.