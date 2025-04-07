Участок снят с учета: Росреестр разъяснил причины

Из обращений граждан: «В личном кабинете налогоплательщика я увидела, что мой дачный участок сняли с кадастрового учета и мне больше не надо платить за него налог. На каком основании прекратилось мое право собственности и участок снят с учета. Никаких уведомлений и писем не было. Я являюсь владельцем участка с 1999 года. Анна Семенова. г. Чебоксары».

Отвечает заместитель руководителя Управления Росреестра по Чувашии Татьяна Васильева:

«Все эти годы ваш земельный участок стоял на кадастровом учете, но право собственности на него не было зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Если сведения о правообладателях земельных участков отсутствуют в ЕГРН, Росреестр снимает с государственного кадастрового учета земельные участки, поставленные на учет до 1 марта 2008 года. Делается это в рамках действующего законодательства. Отправка уведомлений о снятии с учета земельных участков, права на которые не зарегистрированы в ЕГРН, законом не предусмотрена.

Обратите внимание, кадастровый учет — это внесение технических характеристик объекта недвижимости и такой учет не является подтверждением права собственности. Если владелец не обращался за оформлением своих прав, то участок фактически является бесправным.

Для начисления налогов данные о недвижимости и их собственниках раньше поступали в Налоговый орган из разных источников, в том числе и от администраций районов. Все сведения, которые поступают в Налоговую службу, составляют налоговую тайну, являются конфиденциальными, не подлежат разглашению и передаче сторонним лицам.

Восстановить сведения можно. Если у вас имеются правоустанавливающие документы на земельный участок (постановление о предоставлении в собственность, в пожизненное наследуемое владение, Госакт), то его возможно вновь поставить на государственный кадастровый учет с одновременной государственной регистрацией права собственности. Возможно придется делать межевание, если границы ранее не были установлены».

чувашинформ.рф