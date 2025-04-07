Состоится традиционная пресс-конференция Олега Николаева

Это событие пройдет 17 апреля. В ответах на вопросы представителей СМИ Глава Чувашии подведет итоги развития республики за 2024 год, даст оценку прошедшим основным общественно-политическим событиям, обозначит планы, заложенные в Комплексной программе социально-экономического развития республики.



Начнется пресс-конференция в 11:00. Она будет транслироваться в прямом эфире Национального телевидения Чувашии, «Тăван Радио» и «Национального радио Чувашии», на официальном сайте Национальной телерадиокомпании Чувашии, в группе сети «ВКонтакте» и в Телеграм-канале Главы республики, а также в группе «Чувашская Республика» в сети «ВКонтакте» и в Телеграм-канале «Республика 21». Текстовая трансляция на русском и чувашском языках будет вестись на ресурсах ИА «Чувашинформ» и ИД «Хыпар».