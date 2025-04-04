С любовью к природе

Знакомьтесь: Наталья Медведева, мастер Алгашинского участка Шумерлинского лесничества, жительница Больших Алгашей, многодетная мама. Наталья представляет Шумерлинский муниципальный округ на пятом межрегиональном конкурсе «Я — женщина».

Мастер леса трудится в небольшом, но дружном коллективе. Вместе с коллегами занимается охраной и защитой леса, рубками ухода в молодняках, высаживает сеянцы и саженцы, ухаживает за лесными культурами и в целом восстанавливает лесное хозяйство.



Наталья очень любит природу, именно поэтому и выбрала свою профессию. По окончании Мариинско-Посадского лесотехнического техникума по специализации «лесное и лесопарковое хозяйство» была принята в Илетский лесхоз Шелангерского лесничества Республики Марий Эл. Позднее окончила Марийский государственный технический университет, получив специальность инженера лесного и лесопаркового хозяйства.



В Шумерлинский район переехала в 2000 году и была принята в местное лесничество.

«В работу я вкладываю всю душу. Радостно осознавать, какое благое дело мы делаем и какую пользу приносим людям», — говорит женщина. За вклад в лесное хозяйство Н. Медведева отмечена грамотами и благодарностями муниципального и республиканского уровней.



Наталья и ее муж Максим недавно отметили серебряную свадьбу. Супруги воспитывают четверых детей. Старшие, Николай и Ксения, уже работают и параллельно обучаются в высших учебных заведениях. Младшие, Таисия и Макар, школьники.



«Когда муж ушел на СВО, дети стали моей главной поддержкой по дому, по хозяйству», — признается наша героиня. Прошлой осенью в результате контузии глава семьи был комиссован и вернулся домой.



Многодетная мама – личность разносторонняя: увлекается цветоводством, выпечкой, консервированием, фотографией. Ведет активный образ жизни и вместе с супругом прививает детям любовь к природе, пешим прогулкам по лесу, велоспорту, плаванию и просто позитивному отношению к окружающему миру.



В конкурсе «Я – женщина» Наталья Медведева принимает участие в номинации «Свое, чувашское, родное». Подготовленный для голосования 2-минутный ролик отражает основные жизненные приоритеты конкурсантки.



Пожелаем Наталье удачи в конкурсе, которая, как известно, зависит от набранных голосов, а, значит, от нашей с вами, дорогие земляки, активности.

Ольга Дмитриева.