Рыболовам-любителям на заметку: нерестовый период

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13 октября 2022 г. № 695 были утверждены Правила рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна. Вот некоторые пункты правил, действующих на территории Чувашии, на которых хотелось бы заострить внимание рыболовов-любителей.

Пункт 83. Запрещается добыча (вылов): с 1 января по 15 июля и с 10 августа по 10 сентября — раков; с 10 апреля по 10 июня — всех видов водных биоресурсов Чебоксарского водохранилища и остальных водных объектов рыбохозяйственного значения всеми орудиями добычи (вылова), за исключением одной поплавочной или донной удочки с берега с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина. Запрещается вылов стерляди в бассейне реки Сура.



Пункт 84. При осуществлении рыболовства запрещается производить добычу (вылов), приемку, обработку, перегрузку, транспортировку, хранение и выгрузку водных биоресурсов, имеющих в свежем виде длину менее указанной: жерех, судак, сазан — 40 см, сом пресноводный — 90 см, лещ — 30 см, щука — 32 см, раки — 10 см.



Размер водных биоресурсов определяется в свежем виде: — у рыб — путем измерения длины от вершины рыла (при закрытом рте) до основания средних лучей хвостового плавника; — у ракообразных — путем измерения тела от линии, соединяющей середину глаз, до окончания хвостовых пластин.



Добытые (выловленные) водные биоресурсы, имеющие длину менее указанной, подлежат немедленному выпуску в естественную среду обитания с наименьшими повреждениями.

Просим рыболовов-любителей не забывать и не нарушать правила рыболовства.



П. Агеев, гос. инспектор отдела госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов по Чувашской Республике Волго-Камского ТУ.