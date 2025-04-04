Профилактической рейд на станции Шумерля

Сотрудники Чувашского ЛО МВД России на транспорте в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безопасный транспорт» совместно со специалистами Горьковской железной дороги

организовали на станции Шумерля рейд по профилактике травматизма граждан на объектах железнодорожного транспорта.

Они обследовали наиболее травмоопасные участки дороги и места переходов через железнодорожные пути, провели профилактические беседы с гражданами, проживающими недалеко от железнодорожного перегона.



Сотрудники полиции напомнили 13 взрослым и 7 детям, что переходить через пути можно только в специально оборудованных местах и во время работы разрешающей световой сигнализации, объяснили значение запрещающих знаков.



В ходе профилактического рейда транспортные полицейские выявили трех подростков, которые шли через железнодорожные пути в необорудованном для прохода месте, чем подвергли свои жизнь и здоровье опасности. С юными правонарушителями и их законными представителями сотрудники транспортной полиции провели разъяснительные беседы о строгом соблюдении правил перехода через железнодорожные пути только по специально установленным местам: переездам, мостам, подземным переходам, настилам, убедившись в отсутствии приближающегося поезда. Родителям внесены официальные предостережения о надлежащем контроле за детьми во избежание травматизма и повторности совершения правонарушений на железной дороге.

Также инспекторы ПДН вручали тематические буклеты с правилами поведения на объектах железнодорожного транспорта.

С. Козлова, инспектор Чувашского ЛО МВД России на транспорте.