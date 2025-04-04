Наличные можно получить на кассе

На 1 января 2025 года услугу «наличные на кассе» предоставляли 156 торговых точек, расположенных в сельской местности Чувашской Республики. Сервисом можно воспользоваться при оплате покупки банковской картой.

Услуга востребована в малочисленных и отдаленных населенных пунктах. Как правило, там нет возможности снять наличные деньги в банкомате или отделении банка. Узнать, предоставляют ли эту услугу в конкретной торговой точке, можно по специальной информационной наклейке на кассе или надписи на экране терминала оплаты. Если их нет, то о наличии услуги можно уточнить у продавца.



Чтобы воспользоваться сервисом, при покупке нужно предупредить кассира о желании снять деньги с карты. Он добавит необходимую сумму в чек. C карты спишется стоимость приобретенных товаров и сумма полученных наличных денег. В месяц с помощью сервиса с карты можно снять до 30 тыс. рублей, но не более 5 тыс. рублей в день.



Всего в Чувашии сервис «наличные на кассе» предоставляют порядка 370 торгово-сервисных организаций. Среди них некоторые крупные сетевые супермаркеты, небольшие магазины, автозаправочные станции.

Нацбанк Чувашии.