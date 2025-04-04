Кем хотят работать подростки?

Эксперты hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, проанализировали резюме подростков от 14 до 18 лет, живущих в Чувашии, и выяснили, какие работа и зарплата сегодня им интересны.



За первый квартал 2025 года подростки разместили на hh.ru 2,4 тыс. резюме. Из них 90 % рассматривают полную занятость, 13 % — частичную занятость, 2 % — стажировку, порядка 1 % — проектную работу, а менее 1 % — волонтерство.



Юных соискателей больше всего интересует работа официантом, барменом или бариста – на эту специализацию приходится почти каждое десятое резюме (9 %). 7 % резюме размещено для поиска работы упаковщиком, комплектовщиком. 6,6 % хотели бы работать менеджерами по продаже, а 5 % — курьерами.



Большинство подростков рассчитывает на доход 15-30 тыс. рублей, что отмечается в 21 % резюме. 19 % ожидают зарплату на уровне 30-50 тыс. рублей, порядка 7 % — 50-65 тыс. рублей, а 2 % хотят зарабатывать от 80 тыс. рублей. Готовность получать до 15 тыс. рублей отмечена в 8 % резюме.



И. Егорова.