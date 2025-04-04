04 Апр

Как установить самозапрет на кредиты через «Госуслуги»

  1. Чтобы подать заявление о самозапрете, нужно авторизоваться на портале госуслуг и зайти туда. Если кнопки «Самозапрет на кредит» не будет на главной странице, то ее можно найти в разделе «Услуги — штрафы, налоги». Полное название госуслуги — «Установление запрета на получение кредита».
  2. После нажатия кнопки «Начать» нужно будет проверить собственные паспортные данные, ИНН. Вручную вбивать ничего не придется, эти данные подгрузятся автоматически. При необходимости их можно будет отредактировать.
  3. Выбрать полный запрет на кредиты либо частичный запрет. В первом случае вы установите запрет на кредитование сразу и в банках, и в МФО одновременно и очным, и дистанционным способом. Во втором случае будет возможность самому выбрать ограничения по месту и способу кредитования.
  4. Следующий этап — выбор типа электронной подписи, которой будет подписано ваше заявление на самозапрет. Система должна выдать на выбор четыре варианта:
  • простая электронная подпись (ПЭП). Она есть у вас по умолчанию, формируется с помощью непосредственно вашей учетной записи на «Госуслугах». Иногда, чтобы ею подписать какое-нибудь заявление, нужно ввести еще дополнительно код из смс. Чаще всего этого делать не нужно;
  • усиленная неквалифицированная электронная подпись (УНЭП). Это цифровой аналог собственноручной подписи. Для ее использования понадобится телефон или планшет с установленным приложением «Госключ». Если сертификата УНЭП нет, его предложат выпустить;
  • усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Для использования тоже понадобится «Госключ», а для оформления ее сертификата — дополнительное подтверждение личности. Это действующий загранпаспорт нового образца и телефон/планшет с NFC, или подтвержденная биометрия, или визит в МФЦ/банк;
  • УКЭП с компьютера. Он хранится либо в памяти компьютера, либо на съемном носителе (флешке специального образца). Такой сертификат можно получить в аккредитованном удостоверяющем центре.
  1. Ожидать результатов. Срок оказания услуги — два календарных дня. Уведомление об установке самозапрета придет в личный кабинет на «Госуслугах», сам запрет начинает действовать на следующий день после получения уведомления.
    Если понадобится снять самозапрет, то эта услуга тоже находится в разделе «Штрафы, налоги».
    Источник: RG.ru.

Автор записи: anna

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