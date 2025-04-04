Как установить самозапрет на кредиты через «Госуслуги»

- Чтобы подать заявление о самозапрете, нужно авторизоваться на портале госуслуг и зайти туда. Если кнопки «Самозапрет на кредит» не будет на главной странице, то ее можно найти в разделе «Услуги — штрафы, налоги». Полное название госуслуги — «Установление запрета на получение кредита».
- После нажатия кнопки «Начать» нужно будет проверить собственные паспортные данные, ИНН. Вручную вбивать ничего не придется, эти данные подгрузятся автоматически. При необходимости их можно будет отредактировать.
- Выбрать полный запрет на кредиты либо частичный запрет. В первом случае вы установите запрет на кредитование сразу и в банках, и в МФО одновременно и очным, и дистанционным способом. Во втором случае будет возможность самому выбрать ограничения по месту и способу кредитования.
- Следующий этап — выбор типа электронной подписи, которой будет подписано ваше заявление на самозапрет. Система должна выдать на выбор четыре варианта:
- простая электронная подпись (ПЭП). Она есть у вас по умолчанию, формируется с помощью непосредственно вашей учетной записи на «Госуслугах». Иногда, чтобы ею подписать какое-нибудь заявление, нужно ввести еще дополнительно код из смс. Чаще всего этого делать не нужно;
- усиленная неквалифицированная электронная подпись (УНЭП). Это цифровой аналог собственноручной подписи. Для ее использования понадобится телефон или планшет с установленным приложением «Госключ». Если сертификата УНЭП нет, его предложат выпустить;
- усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Для использования тоже понадобится «Госключ», а для оформления ее сертификата — дополнительное подтверждение личности. Это действующий загранпаспорт нового образца и телефон/планшет с NFC, или подтвержденная биометрия, или визит в МФЦ/банк;
- УКЭП с компьютера. Он хранится либо в памяти компьютера, либо на съемном носителе (флешке специального образца). Такой сертификат можно получить в аккредитованном удостоверяющем центре.
- Ожидать результатов. Срок оказания услуги — два календарных дня. Уведомление об установке самозапрета придет в личный кабинет на «Госуслугах», сам запрет начинает действовать на следующий день после получения уведомления.
Если понадобится снять самозапрет, то эта услуга тоже находится в разделе «Штрафы, налоги».
Источник: RG.ru.