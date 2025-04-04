В честь 105-летия образования Чувашской автономии

Основные мероприятия Дня Республики пройдут в текущем году в Чебоксарах и Ядринском муниципальном округе. Всего же в республике планируется провести более 50 культурных, спортивных и общественных мероприятий.

В планах — проведение Чебоксарского экономического и архитектурно-урбанистического форумов, слета «Лучшие на селе», ХIII Всечувашского Акатуя, ХХХIII Всероссийского фестиваля народного творчества «Родники России», ХХIII Всероссийского конкурса мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая», межрегионального конкурса «Я – женщина». Также будут организованы конные бега «Кубок Главы Чувашской Республики», презентация лучших сельскохозяйственных предприятий Чувашской Республики «Клуб «Агро-100», фестиваль «Спортивная семья» и др.



В Ядринском муниципальном округе состоятся фестивали «Моя Чувашия» и «Наш Ядрин», форум «Устойчивое развитие сельских территорий», а также республиканский этап Всероссийского марафона «Земля спорта», Кубок Чувашской Республики по национальному виду спорта кĕрешӳ и другие.



Во всех муниципальных округах Чувашии традиционно пройдут праздники «Акатуй» и «Сабантуй».

К празднованию 105-летия образования Чувашской автономии будет разработана линейка сувенирной продукции.



Источник: cap.ru.