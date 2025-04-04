Вновь ждут боевые задачи

Мы продолжаем рассказывать об участниках специальной военной операции, приезжающих в отпуск. На момент выхода газеты герой нашей сегодняшней публикации Андрей Филиппов уже вернулся на фронт. Но мы успели с ним познакомиться и сегодня знакомим вас.

Андрей — выпускник школы № 6. В детстве он, как и все мальчишки, любил играть в футбол, ходил с отцом на рыбалку, тянулся к технике и даже отремонтировал телевизор, а после школы поступил в училище № 6 и выучился на радиомеханика.



По окончании училища Андрею предстояла служба в армии. Он служил водителем-механиком в ракетных войсках — сначала в Санкт-Петербурге, затем — в Оренбурге. Два года службы прошли незаметно, парень даже хотел подписать контракт, но потом передумал. С некоторыми из армейских друзей он до сих пор поддерживает связь.



После армии А. Филиппов устроился на работу водителем в кожвендиспансер, а затем стал дальнобойщиком и до начала СВО успел объездить практически всю Россию. В последнее время занимался поставками товаров в шумерлинские магазины.



На СВО Андрей попал по частичной мобилизации – его призвали 28 ноября 2022 года. Сейчас он служит на запорожском направлении вместе с многочисленными земляками. Сначала Андрей был в пехоте, сейчас является водителем, занимается перевозками боеприпасов, продуктов и др. На условия службы боец не жалуется и с благодарностью отзывается о поддержке тыла. Кроме медали «Участнику специальной военной операции», А. Филиппов награжден медалью Жукова.



О своем приезде в отпуск Андрей предупреждает родных заранее, ведь так приятно возвращаться к близким, которые находятся в предвкушении встречи. Его возвращения со скорейшей победой с нетерпением ждут родители и супруга Татьяна. Мужчина старается провести с ними как можно больше времени, а когда находится на фронте — звонить при любой возможности. Ведь родным очень важно знать, что у него всё хорошо.

Татьяна Александрова.