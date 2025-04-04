«Вкусные маршруты» поведут по экологическим тропам Чувашии

В Чувашском книжном издательстве увидела свет книга «Вкусные маршруты по экологическим тропам Чувашии». Новинка подготовлена Ассоциацией экскурсоводов, гидов-переводчиков Чувашии при поддержке Русского географического общества.

В книге-путеводителе представлено описание пяти маршрутов: по этноэкологической тропе «Приоткрывая двери старины» (Шемуршинский муниципальный округ, национальный парк «Чăваш вăрманĕ»), по Заволжской экологической тропе, по Тропе детства (от Дома-музея Н.И.

Лобачевского до мыса «Птичий полет» в окрестностях Козловки), по кедровой тропе «Трак ен» в Красноармейском муниципальном округе, по экологической тропе Ижека (этнокомплекс «Ясна» в Чебоксарском округе). Все маршруты – автобусно-пешеходные, были спроектированы и апробированы со школьниками республики в рамках реализации проекта РГО.



В книге приводятся подробное описание маршрутов и их схемы. А красивые фотографии помогут читателю погрузиться в мир культуры и природы Среднего Поволжья.

О. Федорова.