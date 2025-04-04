19-20 марта в футбольном манеже «Искандер» в Казани проходил второй этап 20-го сезона Всероссийских соревнований по футболу «Будущее зависит от тебя» для воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В юбилейном сезоне в борьбу за путевку в финал вступили команды из Башкортостана, Марий Эл, Мордовии, Татарстана, Чувашии, Оренбургской, Саратовской и Ульяновской областей. Юные спортсмены не только играли в футбол, но и встречались со спортивными журналистами, принимали участие в мастер-классах по комментированию матча, фото- и видеожурналистике, а также видеоблогингу.



Завершающий турнирный поединок стал настоящим боем. Соперники были сильные, каждый хотел победить. Команда наших ребят вышла в плей-офф, заняв 2-е место в своей группе. В полуфинале обыграла команду из Башкирии со счетом 2:1. В финале с ребятами из Альметьевска сыграли с ничейным результатом, в серии 6-метровых ударов также счет был равным и только до первого промаха наша команда уступила 1-е место сопернику. По итогам наша команда стала серебряным призером соревнования, а воспитанница Ангелина К. — обладательницей специального приза как лучший вратарь турнира.



Участие в соревнованиях «Будущее зависит от тебя» для всех ребят – это бесценный опыт и отличная мотивация работать и развиваться в футболе. Поздравляем наших юных победителей с успешной игрой и желаем дальнейших побед!

А. Дилоева, педагог Шумерлинского центра для детей-сирот.