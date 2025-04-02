Чувашия занимает первое место в ПФО по обеспеченности населения спортивными объектами

В ледовом дворце «Чебоксары -Арена» с участием Главы Чувашии Олега Николаева состоялось расширенное заседание коллегии Минспорта Чувашии. Его участники обсудили итоги работы ведомства в 2024 году, планы на текущий год и задачи в сфере физической культуры и спорта до 2030 года.

«Развитие спорта и достижения в спортивной отрасли являются косвенным показателем уверенного социально экономического развития региона. Правительство Чувашской Республики рассматривает вложения в социальную сферу не как к затратам, а как к инвестициям, которые уже сегодня дают положительный эффект и закладывают основу на будущее. Вклад в спорт — это не только укрепления здоровья людей, но и как следствие повышение их работоспособности. Кроме того, занятия спортом и физкультурой являются лучшей профилактической работой в вопросах воспитания подрастающего поколения. Мы уже видим результаты нашей работы и будем их только усиливать», — подчеркнул Олег Николаев.

За последние пять летчисло жителей Чувашии, которые систематически занимаются спортом, выросло более чем на 14 %. По данным Министерства спорта Российской Федерации, в 2024 году свыше 662 тысяч жителей Чувашской Республики вели здоровый образ жизни. За этот период уровень обеспеченности жителей Чувашии спортивными объектами увеличился более чем на 7%. По информации Министерства спорта Российской Федерации, регион занимает 8 место в России и 1 место — в Приволжском федеральном округе по этому показателю.

При непосредственной поддержке и личном участии Главы Чувашской Республики Олега Николаева за пять лет проведена огромная работа по развитию спортивной инфраструктуры Чувашии. Реализована масштабная реконструкция стадиона «Волга», началось строительство лыжероллерной трассы в Центре зимних видов спорта и Центра водных видов спорта.

«Строительство этих трёх масштабных проектов не было предусмотрено ни в одной федеральной программе. Федеральный Минспорт и руководители спортивных ведомств других регионов на личных встречах называют это чудом и не помнят случаев, чтобы за 5 лет одному региону были выделены такие федеральные субсидии. На самом деле, чуда здесь никакого нет, никогда инвестиции просто так с неба не падают – это ежедневная кропотливая работа команды во главе с Олегом Алексеевичем», — отметил министр Василий Петров.

Благодаря поддержке Главы Чувашии в республике также создаются спортивные объекты за счет республиканских средств. За последнее время построено 4 бассейна. В этом году откроется первый в республике крытый футбольный манеж для республиканской школы по футболу.

Не остались без внимания и спортивные сооружения в муниципальных округах и сёлах республики, где ремонтируются и появляются новые современные спортзалы, стадионы и площадки.

Безусловным приоритетом в проводимой государственной политике является приобщение к здоровому образу жизни всех жителей республики. За последние 5 лет спорт стал нормой жизни ещё для 116,5 тысяч человек. Этому поспособствовало проведение ежемесячных Дней здоровья и спорта. Только за прошлый год около 700 тысяч жителей бесплатно посетили спортивные объекты. При этом за последние пять лет в 2,5 раза выросло количество лиц старшего возраста, занимающихся на постоянной основе спортом.

В республике реализуется большое количество специализированных программ в средних общеобразовательных школах, таких как «Волейбол в школу», «Футбол в школе», «Баскетбол в школу», «Шахматы в школу», «Самбо в школу». В прошлом году впервые всем республиканским спортивным школам на закупку спортивной экипировки и спортивного инвентаря выделено порядка 200 млн. рублей.

За пять лет Чувашская Республика во всероссийском рейтинге среди всех регионов по реализации комплекса ГТО поднялась с 25-го места в 2019 году, на 6 место в 2024 году. А среди регионов Приволжского федерального округа Чувашия занимает 1-е место.

В прошлом году Чувашская Республика установила новый рекорд по количеству членов спортивных сборных команд Российской Федерации: 342 человека. Спортсмены нашей республики завоевали в прошлом году свыше 2 тысяч медалей, внеся тем самым неоценимый вклад в популяризацию спорта как профессии и образа жизни.

В 2023 году в Чувашии прошли I Всемирные игры национальных видов единоборств. Республика стала постоянной площадкой для их проведения. Вторые игры запланированы на октябрь этого года. Ожидается участие около 6000 спортсменов из 26 стран.

В настоящее время уже работает Стратегия развития отрасли физической культуры и спорта Чувашской Республики до 2030 года, в рамках которой были сформированы мега-проекты и инфраструктурные проекты отрасли, выработаны стратегические цели развития.