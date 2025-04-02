Сбер запустил выдачи кредитов по программе «Семейная ипотека на вторичное жилье» и снизил ставки

Программа действует в городах с низким уровнем строительства. По ее условиям, клиенты могут приобрести квартиру в доме, возраст которого менее 20 лет и который не признан аварийным. Кроме того, приобрести такую квартиру в рамках программы «Семейная ипотека» можно только один раз.

Минимальная ставка по программе составляет от 6%. Максимальная сумма кредита — до 15 млн рублей. Для внесения первоначального взноса или погашения части кредита можно использовать средства материнского капитала.

Кроме того, с 1 апреля Сбер cнизил ставки по нескольким рыночным ипотечным программам на Домклик.

На 1,5 п.п. понизились ставки на покупку первичного и вторичного жилья. Таким образом, минимальная ставка с учётом всех действующих скидок на покупку новостройки составляет 25,4%, на приобретение вторичной недвижимости — 25,8%.

На 2,0 п.п. сократилась ставка по программе «Строительство жилого дома», теперь минимальное значение с учётом всех действующих скидок составляет 26,8%.

Также Сбер запустил новую скидку на ставку в размере 1 п.п. при покупке объектов, которые находятся на проектном финансировании банка.

чувашинформ.рф