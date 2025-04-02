Глава Чувашии ознакомился с ходом строительства Дворца водных видов спорта 

«Еще в 2020 году здание Спортивной школы олимпийского резерва № 9 по плаванию было признано аварийным и подлежало сносу. Юным спортсменам пришлось ездить в другие спортивные учреждения, чтобы не прекращать тренировки. Родители справедливо были обеспокоены сложившейся ситуацией. После разработки проектно-сметной документации нам удалось в кратчайший срок получить федеральное финансирование масштабного объекта», — сообщил Глава Чувашии Олег Николаев. Он также обратил внимание на необходимость четкого соблюдения графика и качества проводимых работ. Дворец водных видов спорта откроет свои двери для всех желающих в декабре 2027 года.

На строительство Дворца водных видов спорта было выделено почти 2,55 млрд рублей, в том числе средств из федерального бюджета – почти 1,75 млрд рублей. Такого крупного современного по всем техническим параметрам спортивного комплекса за постсоветский период в Чувашской Республики еще не возводилось.

Спортивно-оздоровительный комплекс площадью более 15 тыс. кв.м — уникальный объект для республики, который сможет принимать соревнования всероссийского и международного уровней. В него войдут 3 плавательных бассейна (50-метровый, 25-метровый и 12-метровый детский) с трибунами для зрителей, зал «сухого плавания», тренажерный зал, зал хореографии, конференц-зал, детская игровая комната, медицинский блок, сауна с массажным кабинетом. Здесь ежедневно смогут заниматься до 1,5 тыс. человек. Также спорткомплекс адаптируют для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Дворец водных видов спорта станет точкой притяжения как для профессиональных спортсменов, так и для любителей плавания. Этот вид спорта относится к одному из самых популярных в Чувашии, им занимаются более 35 тысяч человек. Вбудущемспорткомплекс присоединится к республиканскому проекту «Плавание для всех», в рамках которого школьников младших классов обучают плаванию. Сегодня проектом охвачены уже более 22 тысяч детей по всей республике.

«Возможности нового спорткомплекса позволят приобщить к плаванию еще больше школьников. Уверен, Дворец водных видов спорта позволит нам воспитать и новых чемпионов», — резюмировал Глава Чувашии.